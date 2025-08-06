В Минэнерго отреагировали на обстрел газового объекта в Одесской области: Обеспечивает поставки газа из-за рубежа в Украину

РФ атаковала дронами компрессорную станцию Оператора газотранспортной системы Украины, которая обеспечивала поставки природного газа из Европы в Украину.

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Как известно, в ночь на 6 августа РФ нанесла удар шахедами по газовому объекту в Измальском районе Одесской области. В Минэнерго отреагировали на обстрел и отметили, что была совершена массированная атака дронами на компрессорную станцию Оператора ГТС вблизи украинско-румынской границы, которая обеспечивает диверсифицированный маршрут поставки природного газа в Украину.

Как отмечает Минэнерго, данная компрессорная станция была задействована в рамках маршрута, соединяющего греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа.

В Минэнерго подчеркнули, что Россия нанесла удар сугубо по гражданской инфраструктуре, целенаправленно против энергетики и в то же время против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе.

Сейчас на месте удара работают специалисты по установлению последствий атаки.

"Массированная российская атака дронами на ключевую компрессорную станцию Трансбалканского маршрута свидетельствует о том, что москва будет использовать все доступные средства и рычаги для уничтожения энергетической независимости европейцев и альтернативных маршрутов поставок газа", – заявила министр энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, если россиянам будет позволено безнаказанно бить по украинской энергетической инфраструктуре и газовым маршрутам, то ни один инфраструктурный объект в Европе не будет в безопасности.

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