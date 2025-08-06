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Во Львовской области жена умершего военного через суд обязала Минобороны выплатить 15 млн грн

17:11, 6 августа 2025
Сержант умер из-за ишемического инфаркта, а не из-за ранения, поэтому комиссия Минобороны решила, что вдова не имеет права на выплату.
Во Львовской области жена умершего военного через суд обязала Минобороны выплатить 15 млн грн
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Во Львовской области жена погибшего военнослужащего обратилась в суд с иском к Министерству обороны о выплате единовременной денежной помощи в размере 15 миллионов гривен. Решение по делу №380/7725/25 обнародовал Львовский окружной административный суд.

Так, комиссия Минобороны отказала жене умершего военнослужащего в выплате денежной помощи. Сержант скончался в результате ишемического инфаркта, а не от ранения, поэтому комиссия решила, что вдова не имеет права на выплату.

В материалах дела указано, что муж истицы был сержантом и в 2023 году выполнял задачи в зоне боевых действий, в частности в Херсонской и Донецкой областях. Смерть военнослужащего связана с исполнением обязанностей военной службы.

«Ответчик указывает, что постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года №168 предусматривает выплату единовременной денежной помощи в случае гибели или в случае смерти в результате ранения (контузии, травмы, увечья), тогда как смерть сержанта, согласно представленным документам, не является следствием полученного ранения (контузии, травмы, увечья), а наступила вследствие заболевания», — говорится в материалах дела.

Суд установил, что в августе 2023 года сержант доставлял боеприпасы на огневые позиции подразделений дивизиона и пожаловался на плохое самочувствие. Его доставили в мобильный госпиталь, где было зафиксировано «острое нарушение мозгового кровообращения», затем перевезли в областную больницу, где он умер от «ишемического инфаркта ствола головного мозга».

«Муж истицы умер непосредственно во время выполнения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, находясь на территории Краматорского района Донецкой области. Заболевание сержанта и причина смерти связаны с защитой Родины. Указанные обстоятельства опровергают вывод комиссии Министерства обороны Украины», — отмечает суд.

Суд постановил полностью удовлетворить иск. Судья установил, что истица, являющаяся вдовой военнослужащего, имеет право на получение единовременной денежной помощи.

Суд признал противоправным и отменил пункт об отказе в выплате помощи как члену семьи погибшего военнослужащего, обязав Минобороны назначить и выплатить средства.

Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в течение тридцати дней со дня составления полного текста судебного решения в Восьмой апелляционный административный суд.

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