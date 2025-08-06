На Львівщині дружина померлого військового через суд зобов’язала Міноборони виплатити 15 млн грн

Сержант помер через ішемічний інфаркт, а не через поранення, тому комісія Міноборони вирішила, що вдова не має права на виплату.

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На Львівщині дружина померлого військового звернулась до суду із позовом до Міністерства оборони щодо виплати одноразової грошової допомоги в розмірі 15 мільйонів гривень. Рішення у справі №380/7725/25 оприлюднив Львівський окружний адміністративний суд.

Так, комісія Міноборони відмовила дружині померлого військового у виплаті грошової допомоги. Сержант помер через ішемічний інфаркт, а не через поранення, тому комісія вирішила, що вдова не має права на виплату.

У матеріалах справи вказується, що чоловік позивачки був сержантом та у 2023 році виконував завдання у зоні бойових дій, зокрема у Херсонській та Донецькій областях. Смерть військового пов’язана із виконання обов’язків військової служби.

«Відповідач вказує, що постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. №168 передбачає виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі або у разі смерті внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), тоді як смерть сержанта , згідно наданих документів, не є наслідком отриманого поранення (контузії, травми, каліцтва), а настала внаслідок захворювання», – зазначається у матеріалах справи.

Суд встановив, що у серпні 2023 року сержант доставляв боєприпаси на вогневі позиції підрозділів дивізіону та поскаржився на погане самопочуття. Його відвезли у мобільний госпіталь, де виявили «гостре порушення мозкового кровообігу», потім відвезли у обласну лікарню, де він помер через «ішемічний інфаркт стовбура головного мозку».

«Чоловік позивачки помер безпосередньо під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримуванні збройної агресії РФ, перебуваючи на території Краматорського району Донецької області. Захворювання сержанта та причина смерті пов’язані із захистом Батьківщини. Зазначені обставини спростовують висновок комісії Міністерства оборони України», – зазначає суд.

Суд ухвалив повністю задовольнити позов. Суддя встановив, що позивачка, яка є вдовою військового, має право на виплату одноразової грошової допомоги.

Суд визнав протиправним та скасував пункт про відмову у виплаті допомоги, як члену сім’ї померлого військового, зобов’язавши Міноборони призначити та виплатити гроші.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту судового рішення до Восьмого апеляційного адміністративного суду.

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