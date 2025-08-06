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У Міненерго відреагували на обстріл газового об’єкту на Одещині: Забезпечує поставки газу з-за кордону в Україну

15:23, 6 серпня 2025
РФ атакувала дронами компресорну станцію Оператора газотранспортної системи України, яка забезпечувала постачання природного газу з Європи до України.
У Міненерго відреагували на обстріл газового об’єкту на Одещині: Забезпечує поставки газу з-за кордону в Україну
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Як відомо, у ніч на 6 серпня РФ завдала удару шахедами по газовому об’єкту в Ізмальїському районі Одеської області. У Міненерго відреагували на обстріл та зазначили, що було здійснено масовану атаку дронами на компресорну станцію Оператора ГТС поблизу українсько-румунського кордону, яка забезпечує диверсифікований маршрут поставки природного газу в Україну. 

Як зазначає Міненерго, дана компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу. 

У Міненерго підкреслили, що Росія нанесла удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі.

Наразі на місці удару працюють фахівці для встановлення наслідків атаки.

"Масована російська атака дронами на ключову компресорну станцію Трансбалканського маршруту свідчить про те, що москва використовуватиме всі доступні засоби і важелі для знищення енергетичної незалежності європейців та альтернативних маршрутів постачання газу", – заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, якщо росіянам буде дозволено безкарно бити по українській енергетичній інфраструктурі та газових маршрутах, то жоден інфраструктурний об’єкт в Європі не буде в безпеці.

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