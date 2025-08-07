Практика судов
В Дії выбирают антикоррупционных экспертов для контроля PlayCity — как проголосовать

11:08, 7 августа 2025
Украинцы могут выбрать от 1 до 9 представителей Антикоррупционной экспертной группы, которая будет контролировать игровую платформу PlayCity.
В Дії выбирают антикоррупционных экспертов для контроля PlayCity — как проголосовать
Государство привлекает граждан к принятию стратегических решений в сфере регулирования азартных игр, чтобы обеспечить полную прозрачность на рынке гемблінга.

В настоящее время проходит голосование за состав Антикоррупционной экспертной группы, которая будет следить за деятельностью игровой платформы PlayCity и вместе с агентством реформировать рынок.

Каждый гражданин Украины в возрасте от 21 года может выбрать от 1 до 9 кандидатов в приложении «Дія» до 21:00 7 августа.

Как проголосовать:

  •  Обновите приложение «Дія»
  •  Зайдите в раздел Сервисы → Опросы
  •  Ознакомьтесь с кандидатами и сделайте свой выбор
  •  Подтвердите голосование

Ранее мы писали, что Государственное агентство по регулированию азартных игр PlayCity оштрафовало восемь лицензированных казино на общую сумму 3,2 миллиона гривен за несвоевременную подачу обязательной отчетности.

