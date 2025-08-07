В Дії выбирают антикоррупционных экспертов для контроля PlayCity — как проголосовать

Украинцы могут выбрать от 1 до 9 представителей Антикоррупционной экспертной группы, которая будет контролировать игровую платформу PlayCity.

Государство привлекает граждан к принятию стратегических решений в сфере регулирования азартных игр, чтобы обеспечить полную прозрачность на рынке гемблінга.

В настоящее время проходит голосование за состав Антикоррупционной экспертной группы, которая будет следить за деятельностью игровой платформы PlayCity и вместе с агентством реформировать рынок.

Каждый гражданин Украины в возрасте от 21 года может выбрать от 1 до 9 кандидатов в приложении «Дія» до 21:00 7 августа.

Как проголосовать:

Обновите приложение «Дія»

Зайдите в раздел Сервисы → Опросы

Ознакомьтесь с кандидатами и сделайте свой выбор

Подтвердите голосование

Ранее мы писали, что Государственное агентство по регулированию азартных игр PlayCity оштрафовало восемь лицензированных казино на общую сумму 3,2 миллиона гривен за несвоевременную подачу обязательной отчетности.

