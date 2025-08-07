Практика судов
Кабмин обновил структуру Секретариата — создана должность дипломатического советника, ликвидирован ряд управлений

10:50, 7 августа 2025
Среди ключевых изменений – создание должности дипломатического советника и нескольких новых департаментов.
Кабинет Министров Украины утвердил постановление № 939 от 6 августа о внесении изменений в структуру Секретариата правительства. Соответствующий документ предусматривает как создание новых подразделений, так и ликвидацию ряда должностей и управлений.

Согласно решению, в составе Секретариата КМУ в пределах предельной численности сотрудников созданы:

  • должность дипломатического советника,
  • Департамент информации и коммуникаций с общественностью,
  • Департамент по вопросам выпуска актов Кабинета Министров Украины, работы с обращениями граждан и правительственного архива,
  • Департамент обеспечения документооборота, мониторинга и контроля,
  • Департамент экспертно-аналитического обеспечения Премьер-министра Украины,
  • Управление протокола Премьер-министра Украины,
  • Управление обеспечения организационной деятельности.

В то же время правительство ликвидировало:

  • должность Правительственного уполномоченного по вопросам регуляторной политики и соответствующий аппарат;
  • должность Правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций и привлечения финансовой помощи в условиях военного положения, а также функциональные фонды, за которые он отвечал (в частности, фонд восстановления, поддержки бизнеса, обслуживания госдолга, армии и т.д.);
  • Департамент коммуникаций, Департамент информации и взаимодействия с общественностью, Департамент мониторинга и контроля, Департамент обеспечения документооборота, Управление протокола, Управление по вопросам работы с обращениями граждан, Управление организационно-аналитического обеспечения деятельности Премьер-министра Украины.

Также внесены изменения в структуру Секретариата, утвержденную постановлением КМУ от 23 августа 2016 года № 564.

Отменен ряд прежних правительственных постановлений, утративших актуальность, — согласно перечню, прилагаемому к документу.

правительство Кабинет Министров Украины

