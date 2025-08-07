В Украине появится государственная инфраструктура для развития искусственного интеллекта

AI Factory будет работать как настоящая фабрика для запуска ИИ-продуктов.

Фото: contentstack.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало создание первой государственной инфраструктуры для запуска и масштабирования ИИ-продуктов внутри страны — AI Factory (Суверенная фабрика искусственного интеллекта).

Первый вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что благодаря этому запросы в государственных ИИ-сервисах будут обрабатываться быстрее, а данные останутся в Украине.

«Собственная инфраструктура — основа AI-суверенитета Украины, которая позволит свободно запускать безопасные AI-продукты для граждан, Сил обороны и государственного сектора», — сказал он.

«AI Factory будет работать как настоящая фабрика для запуска AI-продуктов. Все происходит внутри страны, что обеспечивает технологическую независимость и полный контроль над данными. Благодаря этому критически важная информация будет оставаться под защитой», — добавил Данило Цьвок, Chief AI Officer Минцифры и CEO WINWIN AI Center of Excellence при Минцифре.

Что включает в себя AI Factory

технологическое оборудование — вычислительные кластеры (GPU), серверные залы с водяным охлаждением, хранилища данных и др.

программное обеспечение — среды для обучения и развертывания моделей, интерфейсы для подготовки данных, мониторинг и автоматизация

данные — интеграция с реестрами, инструменты для очистки, аннотации и передачи данных

программы подготовки технических специалистов, которые будут создавать и внедрять ИИ-продукты для государства и обороны.

В Минцифры добавили, что с появлением собственной инфраструктуры все данные, поступающие в национальные AI-сервисы, будут обрабатываться в Украине в рамках суверенных дата-центров.

Собственная инфраструктура также повысит киберустойчивость украинских систем. Государство сможет быстрее и проще запускать новые AI-продукты и самостоятельно регулировать нагрузку на дата-центры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.