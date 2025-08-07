Практика судов
Хозяйственный суд Одесской области сообщил о наличии 5 вакантных должностей

20:29, 7 августа 2025
Суд ищет судебного распорядителя, секретаря судебного заседания и ряд специалистов.
Хозяйственный суд Одесской области сообщил о наличии 5 вакантных должностей
Фото: facebook.com/gsoo.court.odessa
Хозяйственный суд Одесской области объявил о наличии ряда вакантных должностей. Среди них:

  1. Специалист аналитико-информационного отдела (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра)
  2. Специалист отдела документального обеспечения (канцелярия) (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра)
  3. Специалист статистического отдела (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра)
  4. Судебный распорядитель (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра)
  5. Секретарь судебного заседания (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра)

«Должности государственной службы категории «В» на период действия военного положения»

За дополнительной информацией обращайтесь в отдел управления персоналом:

  • по телефону: (0482) 307-956
  • по электронной почте: [email protected]

Обратите внимание, что в соответствии с ч.ч. 5–6 статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», в период действия военного положения лица назначаются на должности государственной службы руководителем госслужбы без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом. Назначение происходит на основании поданного заявления, заполненной личной карточки установленного образца и документов, подтверждающих наличие гражданства Украины, образования и опыта работы согласно законодательным требованиям к соответствующим должностям, и без документа о подтверждении уровня владения государственным языком.

Однако в суде настоятельно рекомендуют заранее позаботиться о получении государственного сертификата о уровне владения государственным языком (официальный документ, выданный Национальной комиссией по стандартам государственного языка, который подтверждает уровень владения украинским языком), — добавили в суде.

Одесса вакансии

