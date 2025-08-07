Хозяйственный суд Одесской области сообщил о наличии 5 вакантных должностей

Хозяйственный суд Одесской области объявил о наличии ряда вакантных должностей. Среди них:
«Должности государственной службы категории «В» на период действия военного положения»
За дополнительной информацией обращайтесь в отдел управления персоналом:
Обратите внимание, что в соответствии с ч.ч. 5–6 статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», в период действия военного положения лица назначаются на должности государственной службы руководителем госслужбы без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом. Назначение происходит на основании поданного заявления, заполненной личной карточки установленного образца и документов, подтверждающих наличие гражданства Украины, образования и опыта работы согласно законодательным требованиям к соответствующим должностям, и без документа о подтверждении уровня владения государственным языком.
Однако в суде настоятельно рекомендуют заранее позаботиться о получении государственного сертификата о уровне владения государственным языком (официальный документ, выданный Национальной комиссией по стандартам государственного языка, который подтверждает уровень владения украинским языком), — добавили в суде.
