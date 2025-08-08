Как происходит возмещение НДС после завершения процедуры обжалования — разъяснение налоговой

После завершения обжалования ГНС обязана на следующий рабочий день внести в Реестр данные по согласованной сумме бюджетного возмещения плательщика НДС.

Налоговая служба отмечает, что порядок определения суммы налога, подлежащей уплате (перечислению) в Государственный бюджет Украины или возмещению из Государственного бюджета, а также сроки проведения расчетов установлены ст. 200 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года №2755-VI.

В соответствии с п. 200.10 ст. 200 НКУ в срок, предусмотренный абзацем первым п. 76.3 ст. 76 НКУ, контролирующий орган проводит камеральную проверку данных налоговой декларации или уточняющих расчетов (в случае их подачи).

Плательщики налога, имеющие право на бюджетное возмещение согласно этой статье и подавшие заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, получают такое бюджетное возмещение в случае согласования контролирующим органом заявленной суммы бюджетного возмещения по результатам камеральной проверки, которая проводится в течение 20 календарных дней, следующих за предельным сроком подачи налоговой декларации или уточняющего расчета (в случае подачи), а если такие документы были поданы позже — со дня их фактической подачи, и в соответствии с требованиями, определенными ст. 76 НКУ, а в случаях, определенных п. 200.11 ст. 200 НКУ, — по результатам проверки, указанной в таком пункте, согласно НКУ.

Согласно п. 200.11 ст. 200 НКУ контролирующий орган имеет право в течение 40 календарных дней, следующих за предельным сроком подачи налоговой декларации, а в случае если такая налоговая декларация подана после окончания предельного срока — со дня её фактической подачи, провести документальную проверку плательщика налога согласно пп. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 НКУ.

Решение о проведении документальной проверки должно быть принято не позднее окончания предельного срока проведения камеральной проверки.

Пунктом 200.14 ст. 200 НКУ определено, что если по результатам камеральной или документальной проверки контролирующий орган выявляет несоответствие суммы бюджетного возмещения сумме, заявленной в налоговой декларации, то такой орган:

— в случае превышения заявленной плательщиком налога суммы бюджетного возмещения над суммой, определённой контролирующим органом по результатам проверок, направляет плательщику налога налоговое уведомление-решение, в котором указываются сумма такого превышения и основания для её вычета;

— в случае установления по результатам проведённых проверок факта, по которому плательщик налога не имеет права на получение бюджетного возмещения, направляет плательщику налога налоговое уведомление-решение, в котором указываются основания отказа в предоставлении бюджетного возмещения.

При этом п. 200.15 ст. 200 НКУ предусматривает, что в случае, если по результатам проверки сумм налога, заявленных к возмещению, плательщик налога начинает процедуру административного или судебного обжалования, контролирующий орган не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего уведомления от плательщика или определения суда об открытии производства по делу обязан внести соответствующие данные в Реестр заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения (далее — Реестр).

После завершения процедуры административного обжалования или вступления в законную силу решения суда контролирующий орган на следующий рабочий день после получения соответствующего решения обязан внести в Реестр данные относительно согласованной суммы бюджетного возмещения плательщика.

В случае несогласования контролирующим органом суммы налога, заявленной к возмещению, или её части, обязательство по бюджетному возмещению налога в части несогласованной суммы возникает со дня завершения процедуры административного или судебного обжалования, по результатам которой принято решение в пользу плательщика налогов.

Согласно пп. «г» п. 200.12 ст. 200 НКУ указанная в заявлении сумма бюджетного возмещения считается согласованной в Реестре со дня признания противоправным и/или отмены налогового уведомления-решения.

Таким образом, после завершения процедуры административного или судебного обжалования контролирующий орган на следующий рабочий день после получения соответствующего решения обязан внести в Реестр данные относительно согласованной суммы бюджетного возмещения плательщика.

