В Гоструда напомнили, на каких работах не могут работать женщины

Женщин нельзя привлекать к работе в ночное время, за исключением случаев, когда это необходимо для определенных отраслей и разрешено как временное мероприятие.

Женщины наравне с мужчинами вовлечены на рынке труда. Однако, несмотря на равенство, бывают случаи, когда действующее законодательство запрещает использование труда женщин. Об этом напомнили в Гоструда.

Согласно ст. 174 Кодекса законов о труде Украины запрещается применение труда женщин на тяжёлых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключением некоторых подземных работ (нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию). Запрещается также привлечение женщин к подъему и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

Согласно ст. 175 КЗоТ привлечение женщин к работам в ночное время не допускается, за исключением тех отраслей народного хозяйства, где это вызвано особой необходимостью и разрешается как временная мера.

Статья 176 КЗоТ запрещает привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам и работам в выходные дни, а также направление в командировки беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет. Соглашение сторон трудового договора, противоречащее этому правилу, не допускается.

Статья 178 КЗоТ предусматривает, что беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением снижаются нормы выработки, нормы обслуживания или их переводят на другую работу, которая является легче и исключает влияние неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по предыдущей работе.

Лица, виновные в нарушении требований трудового законодательства, несут финансовую, административную и уголовную ответственность согласно закону.

