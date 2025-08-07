У Зеленского опровергли информацию издания Onet о предложениях по окончанию войны

Сомнительно, чтобы Уиткофф или Ушаков успели поговорить с этим порталом, — советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию о «выгодном предложении» США Путину.

Как известно, польский портал Onet опубликовал якобы предложения США России по окончании войны в Украине. Предусматривалось отложение вопроса оккупированных территорий на 49 или 99 лет, снятие санкций с РФ, отсутствие гарантий нерасширения НАТО и другое.

Советник Президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин опроверг эту информацию. По его словам, во время разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не обсуждались никакие предложения, которые якобы Соединенные Штаты сделали Путину.

"Сомнительно, чтобы Уиткофф или Ушаков успели поговорить с этим порталом. Вчера на разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Уиткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи", - написал Литвин.

Ранее Трамп заявил, что разговор его посланника Стива Уиткоффа с Путиным был «более продуктивным, чем ожидалось».

Как стало известно, Дональд Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского. Об этом утверждает издание The New York Times.

