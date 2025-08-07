Практика судов
Кабмин инициирует изменения по внедрению научных инноваций в спорте

19:07, 7 августа 2025
Правительство представило законопроект, направленный на усовершенствование и урегулирование на законодательном уровне вопроса научного и научно-методического обеспечения в сфере спорта.
Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект №13611, предусматривающий внесение изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте". Инициатива стремится системно урегулировать вопросы научного и научно-методического обеспечения в области физической культуры и спорта.

Законопроект направлен на внедрение современных научных подходов в подготовку спортсменов, в частности, национальных сборных команд, и повышение эффективности спортивной сферы в целом.

Документ предлагает внести изменения в ЗУ «О физической культуре и спорте», которыми, среди прочего, предусмотреть следующее:

научно-методическое обеспечение в сфере физической культуры и спорта – это комплекс организационных, научно-коммуникативных и методических мероприятий, направленных на внедрение достижений научно-технического прогресса, передового практического опыта, распространение и применение новой научно обоснованной информации с целью обеспечения эффективного функционирования сферы физической культуры и спорта;

научное и научно-методическое обеспечение неотъемлемой составляющей системы сопровождения подготовки спортсменов национальных сборных команд Украины и осуществляется в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, что обеспечивает формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта;

финансирование научного и научно методического обеспечения подготовки спортсменов осуществляется за счет заказчиков научного и научно методического обеспечения, грантов, других источников, не запрещенных законодательством;

центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта, утверждает тематику научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок, финансируемых за счет средств государственного бюджета в сфере физической культуры и спорта.

законопроект Кабинет Министров Украины

