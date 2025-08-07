Кабмин предлагает продлить сроки уплаты штрафов за нарушение на дорогах

Целью законопроекта является повышение эффективности выполнения постановлений о наложении административных штрафов за нарушения в сфере безопасности автомобильного транспорта, которые были зафиксированы в автоматическом режиме.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров инициировал изменения в административное законодательство с целью повышения эффективности выполнения постановлений о наложении штрафов за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

В парламенте зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в статью 300-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях» №13614.

Инициатива направлена на повышение эффективности выполнения постановлений о наложении административных взысканий за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, фиксируемых в автоматическом режиме.

Проект закона предлагает внести изменения в статью 300-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в частности:

об увеличении сроков для уплаты штрафа по постановлению о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте;

об увеличении сроков для принудительного исполнения постановления о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.