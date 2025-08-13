Практика судов
  1. В Украине

В Минюсте разъяснили вопрос обоснованности административных актов

07:18, 13 августа 2025
Если административный орган меняет оценку и выводы по аналогичным делам, он обязан предоставить надлежащее обоснование такого изменения.
Фото: ipleaders.in
Министерство юстиции Украины разъяснило вопрос обоснованности административных актов.

В ведомстве подчеркнули, что обоснованность является одним из ключевых принципов в административной процедуре. Административные органы в Украине обязаны обеспечить надлежащее и полное выяснение обстоятельств дела, непосредственно исследовать доказательства и материалы дела, учитывать все обстоятельства, имеющие значение для его разрешения.

Согласно Закону Украины «Об административной процедуре» (ЗАП), каждый административный акт должен быть обоснованным, особенно если он может негативно повлиять на права, свободы или законные интересы лица.

Основная цель такого регулирования — защита граждан от произвольных действий публичной администрации и обеспечение прозрачности и ответственности органов власти. Обоснование административного акта позволяет лицам понять причины принятого решения, а также определить, стоит ли воспользоваться правом на обжалование.

Особенно важен этот принцип в случаях, когда административный акт оказывает негативное воздействие на граждан, например, при отказе в разрешении. В такой ситуации обязательно должна быть мотивировочная часть решения, объясняющая, почему было принято именно такое решение.

В Минюсте отметили, что отсутствие мотивировочной части в административном акте, для которого она обязательна, является основанием для его отмены в случае обжалования. В то же время в некоторых случаях обоснование может отсутствовать, в частности, когда административный акт является положительным для лица или не затрагивает права и интересы других людей, как, например, в случае назначения субсидии.

Такие законодательные требования важны для обеспечения соблюдения прав человека и верховенства права, поскольку они устанавливают четкие рамки для административного усмотрения, делая решения административных органов предсказуемыми и прозрачными.

