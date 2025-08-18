Практика судов
Уже этой осенью миллионы людей из прифронтовых регионов получат конкретную поддержку, – Алексей Кулеба

07:18, 18 августа 2025
Правительство Украины начало масштабную поддержку прифронтовых регионов.
Кабинет Министров Украины запустил Программу поддержки прифронтовых регионов, инициированную Президентом Украины, направленную на укрепление экономики, образования, медицины и жилищных условий в зонах, приближенных к боевым действиям. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Начиная с 10 сентября, аграрии прифронтовых территорий смогут подавать заявки на дотации в размере 1000 грн за гектар через Государственный аграрный реестр. С 1 сентября критически важные предприятия получат возможность бронировать до 100% работников для сохранения производства. С 1 ноября стартует программа грантов на сады и теплицы с компенсацией до 80% расходов.

В сфере жилищной политики расширена программа «єОселя», которая теперь доступна для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых общин. С 10 сентября можно оформить ипотеку с государственной поддержкой: до 70% первого взноса, до 70% ежемесячного платежа в течение первого года и до 40 тысяч гривен на сопутствующие расходы, такие как комиссии или страхование.

Для поддержки образования с сентября все ученики начальных классов по Украине и старшеклассники в прифронтовых регионах будут получать бесплатное горячее питание. На это выделено 780 млн грн. Более 210 школ в этом году оборудуют современными пищеблоками. В общинах, подвергающихся обстрелам, создаются укрытия в школах, садиках и общественных пространствах. На эти цели направлено 6,2 млрд грн, а также 1,6 млрд грн на школьные автобусы, 500 млн грн на противопожарную защиту и 200 млн грн на металлодетекторы, что позволит тысячам детей вернуться к очному обучению в безопасных условиях.

Семьям в прифронтовых зонах будет предоставляться помощь на отопление: 19 400 грн на домохозяйство для закупки дров, угля или пеллет с выплатами в сентябре-октябре. С октября предусмотрена ежемесячная компенсация стоимости 100 кВт электроэнергии.

Медицинская сфера также получит поддержку: с сентября финансирование медучреждений в отдаленных общинах вырастет на 20% за каждого пациента, а новые коэффициенты для скорой помощи обеспечат стабильную работу бригад в прифронтовых районах.

Второй этап Программы сосредоточится на расширении возможностей для бизнеса, повышении зарплат для учителей, медиков и соцработников, поддержке больниц и увеличении пенсий в прифронтовых регионах. Правительство планирует обеспечивать стабильную поддержку этих территорий в течение как минимум десяти лет.

