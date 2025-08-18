Вже цієї осені мільйони людей з прифронтових регіонів отримають конкретну підтримку, – Олексій Кулеба

Уряд України розпочав масштабну підтримку прифронтових регіонів.

Кабінет Міністрів України запустив Програму підтримки прифронтових регіонів, ініційовану Президентом України, спрямовану на зміцнення економіки, освіти, медицини та житлових умов у зонах, наближених до бойових дій. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Починаючи з 10 вересня, аграрії прифронтових територій зможуть подавати заявки на дотації у розмірі 1000 грн за гектар через Державний аграрний реєстр. З 1 вересня критично важливі підприємства отримають можливість бронювати до 100% працівників для збереження виробництва. З 1 листопада стартує програма грантів на сади та теплиці з компенсацією до 80% витрат.

У сфері житлової політики розширено програму «єОселя», яка тепер доступна для внутрішньо переміщених осіб і мешканців прифронтових громад. З 10 вересня можна оформити іпотеку з державною підтримкою: до 70% першого внеску, до 70% щомісячного платежу протягом першого року та до 40 тисяч гривень на супутні витрати, такі як комісії чи страхування.

Для підтримки освіти з вересня всі учні початкових класів по Україні та старшокласники у прифронтових регіонах отримуватимуть безкоштовне гаряче харчування. На це виділено 780 млн грн. Понад 210 шкіл цього року обладнають сучасними харчоблоками. У громадах, що зазнають обстрілів, створюються укриття в школах, садочках і громадських просторах. На ці цілі спрямовано 6,2 млрд грн, а також 1,6 млрд грн на шкільні автобуси, 500 млн грн на протипожежний захист і 200 млн грн на металодетектори, що дозволить тисячам дітей повернутися до очного навчання в безпечних умовах.

Сім’ям у прифронтових зонах надаватиметься допомога на опалення: 19 400 грн на домогосподарство для закупівлі дров, вугілля чи пелет із виплатами у вересні–жовтні. З жовтня передбачена щомісячна компенсація вартості 100 кВт електроенергії.

Медична сфера також отримує підтримку: з вересня фінансування медзакладів у віддалених громадах зросте на 20% за кожного пацієнта, а нові коефіцієнти для швидкої допомоги забезпечать стабільну роботу бригад у прифронтових районах.

Другий етап Програми зосередиться на розширенні можливостей для бізнесу, підвищенні зарплат для вчителів, медиків і соцпрацівників, підтримці лікарень та збільшенні пенсій у прифронтових регіонах. Уряд планує забезпечувати стабільну підтримку цих територій протягом щонайменше десяти років.

