С начала войны Украина обменяла более 10 тысяч пленных — ГУР

07:36, 18 августа 2025
По данным ГУР, Украина вернула около 1200 военных за последние недели.
С начала войны Украина обменяла более 10 тысяч пленных — ГУР
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года стороны обменяли более 10 тысяч военнопленных. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

За последние недели домой вернулись около 1200 украинских защитников. Начальник ГУР Кирилл Буданов и секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов рассказали, как удалось наладить процесс обмена пленными. Первый контакт состоялся в марте 2022 года, когда договоренность об обмене телами погибших стала основой для системных переговоров.

В начале процесса стороны не доверяли друг другу, ведь бои шли вблизи Киева. Однако, по словам Усова, изучение научных трудов одного из российских переговорщиков помогло выстроить рабочую коммуникацию. Несмотря на вражду, Украине удалось установить определенный уровень взаимодействия для честных переговоров по обмену пленными.

пленные ГУР МО

