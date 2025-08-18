Практика судів
  1. В Україні

З початку війни Україна обміняла понад 10 тисяч полонених — ГУР

07:36, 18 серпня 2025
За даними ГУР, Україна повернула близько 1200 військових за останні тижні.
З початку війни Україна обміняла понад 10 тисяч полонених — ГУР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року сторони обміняли понад 10 тисяч військовополонених. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За останні тижні додому повернулися близько 1200 українських захисників. Начальник ГУР Кирило Буданов і секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов розповіли, як вдалося налагодити процес обміну полоненими. Перший контакт відбувся в березні 2022 року, коли домовленість про обмін тілами загиблих стала основою для системних переговорів.

На початку процесу сторони не довіряли одна одній, адже бої точилися поблизу Києва. Проте, за словами Усова, вивчення наукових праць одного з російських перемовників допомогло вибудувати робочу комунікацію. Незважаючи на ворожнечу, Україні вдалося встановити певний рівень взаємодії для чесних переговорів щодо обміну полоненими.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

полонені ГУР МО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вирішив боротися з погіршенням платіжної дисципліни отримувачів пільг зі сплати за житлово-комунальні послуги

Зміни стосовно поліпшення платіжної дисципліни у сфері сплати комунальних послуг торкнуться також військовослужбовців та ветеранів.

Підвищена активність адвокатів у справах щодо відстрочок для здобувачів освіти у непослідовному порядку свідчить про потребу нівелювати підстави оскарження норм у сфері мобілізації – Оксен Лісовий

Міністр освіти Оксен Лісовий вказав, що підвищення активності діяльності адвокатської спільноти, зростання кількості судових позовів здобувачів освіти у непослідовному порядку вимагає опрацювання змін до законодавства, які знівелюють підстави для оскарження існуючих правових норм у сфері виконання військового обов’язку і мобілізації.

Додаток Мрія та е-документ про освіту закріплять в законі про освіту

Володільцем персональних даних, що будуть оброблятися у додатку Мрія буде Мінцифри. А розпорядником персональних даних у додатку Мрія – ДП «Дія».

Штучний інтелект не може використовуватися для спростування зроблених судом висновків — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що технологія штучного інтелекту може використовуватися лише для підтримки та допомоги судам і суддям, а не для спростування зроблених судом висновків.

Верховний Суд вказав, що апеляційний суд невірно скасував умовне покарання чоловіку, який ухилявся від мобілізації

Те, що чоловік вже служить у ЗСУ, стало підставою для того, щоб Верховний Суд скасував необхідність його ув’язнення на 3 роки за ухилення від мобілізації і залишив йому покарання з випробуванням.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду