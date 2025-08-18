З початку війни Україна обміняла понад 10 тисяч полонених — ГУР

За даними ГУР, Україна повернула близько 1200 військових за останні тижні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року сторони обміняли понад 10 тисяч військовополонених. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За останні тижні додому повернулися близько 1200 українських захисників. Начальник ГУР Кирило Буданов і секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов розповіли, як вдалося налагодити процес обміну полоненими. Перший контакт відбувся в березні 2022 року, коли домовленість про обмін тілами загиблих стала основою для системних переговорів.

На початку процесу сторони не довіряли одна одній, адже бої точилися поблизу Києва. Проте, за словами Усова, вивчення наукових праць одного з російських перемовників допомогло вибудувати робочу комунікацію. Незважаючи на ворожнечу, Україні вдалося встановити певний рівень взаємодії для чесних переговорів щодо обміну полоненими.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.