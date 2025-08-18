Практика судов
  1. В Украине

Минюст введет жесткие санкции против регистраторов за незаконные действия

14:14, 18 августа 2025
Министерство юстиции будет лишать доступа регистраторов, нарушающих закон.
Минюст введет жесткие санкции против регистраторов за незаконные действия
Фото: ZMINA.info
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины разрабатывает меры для усиления контроля за незаконными государственными регистрациями, заявил министр Герман Галущенко во время презентации Программы действий правительства в Киеве.

Галущенко подчеркнул, что ведомство тщательно анализирует работу антирейдерской комиссии, чьи решения иногда вызывают споры. «Моя позиция в том, что если регистратор, независимо от того, где он и кто он, совершает действия, которые позже приводят к тому, что они отменены из-за нарушения законодательства, ему должен быть аннулирован доступ и он должен уйти искать другую работу», — отметил министр.

Он привел пример недавнего случая, когда один регистратор совершил 44 незаконных действия. «На самом деле то, что мне принесли на подпись, это было временное ограничение на месяц доступа. Я говорю: ребята, так не будет, мы отменяем доступ навсегда, параллельно мы обращаемся в правоохранительные органы», – рассказал Галущенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

санкции Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Бюджет на 2026 год планируется с учетом продолжения боевых действий на весь 2026 год — министр финансов Сергей Марченко

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Кабмин будет подавать проект бюджета с учетом того, что боевые действия продлятся весь 2026 год.

Прокурорам собираются повысить должностные оклады, но это не будет основанием для перерасчета их пенсий

Должностной оклад в окружной прокуратуре предлагается установить на уровне 52 550 грн — бюджетный комитет рекомендовал принять изменения в закон о бюджете на 2025 год.

Закон о разрешении на выезд студентам нужно принять, потому что сейчас ограничения базируются на подзаконных актах, а не на прямых нормах закона, что может противоречить Конституции — Федиенко

Комментируя урегулирование выезда за границу студентов, член Комитета по нацбезопасности Федиенко заявил, что «Кабмин начал широко использовать свои постановления как инструмент управления всем государством, иногда вопреки законам или без участия парламента» и «многие из этих ограничений базируются на подзаконных актах, а не на прямых нормах закона, что может противоречить Конституции», поэтому нужно принять соответствующий закон.

Законопроекты о вступлении Украины в ЕС будут рассматриваться по ускоренной процедуре — Руслан Стефанчук внес законопроект

Руслан Стефанчук вместе с группой депутатов предлагает рассматривать законопроекты о вступлении Украины в ЕС по упрощенной процедуре.

Отмененное предписание Госгеонедр не является основанием для аннулирования спецразрешения на пользование недрами – позиция Верховного Суда

Нельзя аннулировать разрешение на основании уже отмененного судом предписания – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду