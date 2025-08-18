Минюст введет жесткие санкции против регистраторов за незаконные действия

Министерство юстиции будет лишать доступа регистраторов, нарушающих закон.

Фото: ZMINA.info

Министерство юстиции Украины разрабатывает меры для усиления контроля за незаконными государственными регистрациями, заявил министр Герман Галущенко во время презентации Программы действий правительства в Киеве.

Галущенко подчеркнул, что ведомство тщательно анализирует работу антирейдерской комиссии, чьи решения иногда вызывают споры. «Моя позиция в том, что если регистратор, независимо от того, где он и кто он, совершает действия, которые позже приводят к тому, что они отменены из-за нарушения законодательства, ему должен быть аннулирован доступ и он должен уйти искать другую работу», — отметил министр.

Он привел пример недавнего случая, когда один регистратор совершил 44 незаконных действия. «На самом деле то, что мне принесли на подпись, это было временное ограничение на месяц доступа. Я говорю: ребята, так не будет, мы отменяем доступ навсегда, параллельно мы обращаемся в правоохранительные органы», – рассказал Галущенко.

