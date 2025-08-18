Мін’юст запровадять жорсткі санкції проти реєстраторів за незаконні дії

Міністерство юстиції ліквідуватиме доступ реєстраторам, які порушують закон.

Міністерство юстиції України розробляє заходи для посилення контролю за незаконними державними реєстраціями, заявив міністр Герман Галущенко під час презентації Програми дій уряду в Києві.

Галущенко наголосив, що відомство ретельно аналізує роботу антирейдерської комісії, чиї рішення іноді викликають суперечки. «Моя позиція в тому, що якщо реєстратор, незалежно, де він і хто, вчиняє дії, які пізніше приходять до того, що вони скасовані через порушення законодавства, йому має бути аннульовано доступ і він має піти шукати іншу роботу», – зазначив міністр.

Він навів приклад нещодавнього випадку, коли один реєстратор здійснив 44 незаконні дії. «Насправді те, що мені принесли на підпис, це було тимчасове обмеження на місяць доступу. Я кажу: хлопці, так не буде, ми скасовуємо доступ назавжди, паралельно ми звертаємося до правоохоронних органів», – розповів Галущенко.

