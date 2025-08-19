На Волыни задержали мужчину, который продавал порох для патронов в больших объемах

Полиция задержала мужчину, продававшего килограммы пороха через интернет, ему грозит до 7 лет заключения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Волыни разоблачили жителя Львовщины, который незаконно продавал взрывчатые вещества онлайн. Об этом сообщает полиция области.

В частности, оперативники получили информацию о незаконной деятельности мужчины. В ходе нескольких контрольных закупок правоохранители задокументировали факты сбыта пороха килограммами.

У подозреваемого провели обыск и изъяли вещественные доказательства. 24-летнего жителя Львовской области задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ему уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение со взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.