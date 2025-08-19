На Волині затримали чоловіка, який продавав порох для набоїв у великих обсягах

Поліція затримала чоловіка, який продавав кілограми пороху через інтернет, йому загрожує до 7 років ув’язнення.

На Волині викрили мешканця Львівщини, який незаконно продавав вибухові речовини онлайн. Про це повідомляє поліція області.

Зокрема, оперативники отримали інформацію про незаконну діяльність чоловіка. В ході кількох контрольних закупівель правоохоронці задокументували факти збуту пороху кілограмами.

У підозрюваного провели обшук і вилучили речові докази. 24-річного жителя Львівської області затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Йому вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

