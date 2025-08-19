Под Белой Церковью Volvo врезался в припаркованный автомобиль, от удара тот перевернулся – есть погибшие

В Киевской области расследуют смертельное ДТП с тремя погибшими.

На автодороге М-05 Киев – Одесса вблизи Белой Церкви произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщила полиция Киевской области.

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Volvo врезался в припаркованный Citroen. От удара Citroen слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли 10-летний ребенок, 61-летний водитель и 38-летняя пассажирка автомобиля Citroen. Смерть наступила до прибытия медиков.

Полиция задержала водителя Volvo в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместила его в изолятор временного содержания. Следователи управления полиции Киевской области открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Продолжается расследование обстоятельств аварии.

