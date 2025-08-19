Практика судів
Під Білою Церквою Volvo врізався в припаркований автомобіль, від удару той перекинувся – є загиблі

07:18, 19 серпня 2025
На Київщині розслідують смертельну ДТП із трьома загиблими.
На автодорозі М-05 Київ – Одеса поблизу Білої Церкви сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинули троє людей. Про це повідомила поліція Київської області.

За попередніми даними, 31-річний водій автомобіля Volvo врізався в припаркований Citroen. Від удару Citroen злетів у кювет і перекинувся. Унаслідок аварії загинули 10-річна дитина, 61-річний водій і 38-річна пасажирка автомобіля Citroen. Смерть настала до прибуття медиків.

Поліція затримала водія Volvo відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістила його до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Триває розслідування обставин аварії.

