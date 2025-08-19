Практика судов
  1. В Украине

Зеленский: США присоединятся к гарантиям безопасности для Украины — мы начинаем именно с этого

07:54, 19 августа 2025
США подтвердили готовность стать участником этих гарантий, что Владимир Зеленский назвал «большим шагом вперед».
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне обсудили вопрос гарантий безопасности для Украины как основу будущего мира.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты подтвердили готовность быть среди стран-участниц этих гарантий: «Это четкий сигнал, что США будут помогать, координировать и участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Это, по моему мнению, большой шаг вперед».

«Мы говорили о гарантиях безопасности — это ключевой вопрос, который должен стать стартом для окончания войны. Мы начинаем именно с этого и работаем над практическими шагами», — отметил Зеленский на брифинге.

