Зеленський: США приєднаються до гарантій безпеки для України — ми починаємо саме з цього

США підтвердили готовність стати учасником цих гарантій, що Володимир Зеленський назвав «великим кроком уперед».

Президент України Володимир Зеленський разом із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні обговорили питання гарантій безпеки для України як основу майбутнього миру.

Він підкреслив, що Сполучені Штати підтвердили готовність бути серед країн-учасниць цих гарантій: «Це чіткий сигнал, що США допомагатимуть, координуватимуть і братимуть участь у забезпеченні гарантій безпеки для України. Це, на мою думку, великий крок уперед».

«Ми говорили про гарантії безпеки — це ключове питання, яке має стати стартом для закінчення війни. Ми починаємо саме з цього і працюємо над практичними кроками», — зазначив Зеленський на брифінгу.

