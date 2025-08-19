Практика судов
В ВСП представили «портрет» кандидатов на должности дисциплинарных инспекторов

09:18, 19 августа 2025
В Высшем совете правосудия представили «портрет» кандидатов на должности дисциплинарных инспекторов.
Высший совет правосудия опубликовал информацию о «портрете кандидатов» на должности дисциплинарных инспекторов.

Всего на конкурс подали заявки 22 претендента: 12 мужчин и 10 женщин. Средний возраст участников составляет почти 40 лет, самому младшему кандидату — 30 лет, самому старшему — 52 года.

Опыт работы в сфере права колеблется от 5 до 27 лет и в среднем составляет около 11 лет. Больше всего претендентов работают в аппаратах судов (6 человек) и органах прокуратуры (3 человека).

Следующий этап конкурса — решение ситуационных задач, который состоится 22 августа в 12:00.

Ранее мы писали, что конкурсная комиссия обнародовала результаты тестирования когнитивных навыков кандидатов на 5 должностей дисциплинарных инспекторов.

