У ВРП представили «портрет» кандидатів на посади дисциплінарних інспекторів

У Вищій раді правосуддя представили «портрет» кандидатів на посади дисциплінарних інспекторів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя опублікувала інформацію про «портрет кандидатів» на посади дисциплінарних інспекторів.

Загалом на конкурс подалися 22 претенденти: 12 чоловіків і 10 жінок. Середній вік учасників становить майже 40 років, наймолодшому кандидату — 30, а найстаршому — 52 роки.

Досвід роботи у сфері права коливається від 5 до 27 років і в середньому становить близько 11 років. Найбільше претендентів працюють в апаратах судів (6 осіб) та органах прокуратури (3 особи).

Наступний етап конкурсу — розв’язання ситуаційних завдань, який відбудеться 22 серпня о 12:00.

Раніше ми писали, що конкурсна комісія оприлюднила результати тестування когнітивних навичок кандидатів на 5 посад дисциплінарних інспекторів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.