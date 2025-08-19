Практика судов
Российская атака по Харькову унесла жизнь сотрудницы Хозяйственного суда Луганской области

11:48, 19 августа 2025
Атака врага по Харькову унесла жизни семи человек, среди погибших — сотрудница Хозяйственного суда Луганской области Алла Григорова.
18 августа в 5 утра российские войска ударили дронами-камикадзе по жилому дому в Харькове. В результате взрыва были разрушены перекрытия, часть здания обрушилась, верхний этаж полностью выгорел.

Повреждения также получили девять квартир сотрудников Хозяйственного суда Луганской области.

По официальным данным, жертвами атаки стали семь человек. Среди погибших — сотрудница Хозяйственного суда Луганской области Алла Григорова.

Женщина работала в суде на должности заместителя начальника отдела организационно-документального обеспечения работы суда и посвятила работе в суде более 20 лет своей жизни.

