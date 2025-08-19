Російська атака по Харкову забрала життя працівниці Господарського суду Луганської області

Атака ворога по Харкову забрала життя семи людей, серед загиблих — працівниця Господарського суду Луганської області Алла Григорова.

18 серпня о 5-й ранку російські війська вдарили дронами-камікадзе по житловому будинку в Харкові. Внаслідок вибуху були зруйновані перекриття, частина будівлі обвалилася, верхній поверх повністю вигорів.

Пошкоджень зазнали й дев’ять квартир працівників Господарського суду Луганської області.

За офіційними даними, жертвами атаки стали семеро людей. Серед загиблих — співробітниця Господарського суду Луганської області Алла Григорова.

Жінка працювала в суді на посаді заступника начальника відділу організаційно-документального забезпечення роботи суду та присвятила роботі в суді більше 20 років свого життя.

