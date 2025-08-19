В НАГС напомнили порядок формирования фонда оплаты труда госслужащих

Расчет фонда осуществляется на основании предельной численности государственных служащих и включает перечень ряда составляющих.

Кабинет Министров утвердил постановление № 668 от 6 июня 2025 года, которым закреплен Порядок формирования фонда оплаты труда государственных служащих в государственных органах. Документ устанавливает единый подход к расчету фонда оплаты труда и применяется при подготовке бюджетных предложений, бюджетных запросов и составлении смет для планирования расходов на оплату труда.

Порядок распространяется на главных распорядителей бюджетных средств, распорядителей средств нижнего уровня и ответственных исполнителей бюджетных программ.

Как указывают в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы, фонд формируется с учетом таких составляющих:

должностной оклад;

надбавка за выслугу лет;

надбавка за ранг госслужащего, дипломатический ранг или иное специальное звание (если предусмотрено законом);

фонд премирования государственного органа в размере 20 процентов общего фонда должностных окладов в год (для выплаты месячной или квартальной премии и премии по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности);

компенсация за работу с доступом к государственной тайне;

денежная помощь во время ежегодного отпуска;

индексация зарплаты в соответствии с законодательством;

компенсация за неиспользованные дни отпусков;

выходное пособие при увольнении;

другие обязательные выплаты, предусмотренные кодексами и специальными законами.

Расчет фонда осуществляется на основании предельной численности государственных служащих в соответствующем органе.

