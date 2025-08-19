В НАГС напомнили порядок формирования фонда оплаты труда госслужащих

Кабинет Министров утвердил постановление № 668 от 6 июня 2025 года, которым закреплен Порядок формирования фонда оплаты труда государственных служащих в государственных органах. Документ устанавливает единый подход к расчету фонда оплаты труда и применяется при подготовке бюджетных предложений, бюджетных запросов и составлении смет для планирования расходов на оплату труда.
Порядок распространяется на главных распорядителей бюджетных средств, распорядителей средств нижнего уровня и ответственных исполнителей бюджетных программ.
Как указывают в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы, фонд формируется с учетом таких составляющих:
Расчет фонда осуществляется на основании предельной численности государственных служащих в соответствующем органе.
