В НАГС напомнили порядок формирования фонда оплаты труда госслужащих

13:18, 19 августа 2025
Расчет фонда осуществляется на основании предельной численности государственных служащих и включает перечень ряда составляющих.
В НАГС напомнили порядок формирования фонда оплаты труда госслужащих
Источник фото: Freepik
Кабинет Министров утвердил постановление № 668 от 6 июня 2025 года, которым закреплен Порядок формирования фонда оплаты труда государственных служащих в государственных органах. Документ устанавливает единый подход к расчету фонда оплаты труда и применяется при подготовке бюджетных предложений, бюджетных запросов и составлении смет для планирования расходов на оплату труда.

Порядок распространяется на главных распорядителей бюджетных средств, распорядителей средств нижнего уровня и ответственных исполнителей бюджетных программ.

Как указывают в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы, фонд формируется с учетом таких составляющих:

  • должностной оклад;
  • надбавка за выслугу лет;
  • надбавка за ранг госслужащего, дипломатический ранг или иное специальное звание (если предусмотрено законом);
  • фонд премирования государственного органа в размере 20 процентов общего фонда должностных окладов в год (для выплаты месячной или квартальной премии и премии по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности);
  • компенсация за работу с доступом к государственной тайне;
  • денежная помощь во время ежегодного отпуска;
  • индексация зарплаты в соответствии с законодательством;
  • компенсация за неиспользованные дни отпусков;
  • выходное пособие при увольнении;
  • другие обязательные выплаты, предусмотренные кодексами и специальными законами.

Расчет фонда осуществляется на основании предельной численности государственных служащих в соответствующем органе.

