У НАДС нагадали порядок формування фонду оплати праці держслужбовців

Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 668 від 6 червня 2025 року, якою затверджено Порядок формування фонду оплати праці державних службовців у державних органах. Документ встановлює єдиний підхід до розрахунку фонду оплати праці та застосовується під час підготовки бюджетних пропозицій, бюджетних запитів і складання кошторисів для планування видатків на оплату праці.

Порядок поширюється на головних розпорядників бюджетних коштів, розпорядників коштів нижчого рівня та відповідальних виконавців бюджетних програм.

Як вказують у Національному агентстві України з питань державної служби, Фонд формується з урахуванням таких складових:

посадовий оклад;

надбавка за вислугу років;

надбавка за ранг держслужбовця, дипломатичний ранг або інше спеціальне звання (якщо передбачено законом);

фонд преміювання державного органу у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів на рік (для виплати місячної або квартальної премії та премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності);

компенсація за роботу з доступом до державної таємниці;

грошова допомога під час щорічної відпустки;

індексація зарплати відповідно до законодавства;

компенсація за невикористані дні відпусток;

вихідна допомога при звільненні;

інші обов’язкові виплати, передбачені кодексами та спеціальними законами.

Розрахунок фонду здійснюється на підставі граничної чисельності державних службовців у відповідному органі.

