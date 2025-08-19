У НАДС нагадали порядок формування фонду оплати праці держслужбовців

Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 668 від 6 червня 2025 року, якою затверджено Порядок формування фонду оплати праці державних службовців у державних органах. Документ встановлює єдиний підхід до розрахунку фонду оплати праці та застосовується під час підготовки бюджетних пропозицій, бюджетних запитів і складання кошторисів для планування видатків на оплату праці.
Порядок поширюється на головних розпорядників бюджетних коштів, розпорядників коштів нижчого рівня та відповідальних виконавців бюджетних програм.
Як вказують у Національному агентстві України з питань державної служби, Фонд формується з урахуванням таких складових:
Розрахунок фонду здійснюється на підставі граничної чисельності державних службовців у відповідному органі.
