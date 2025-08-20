Экс-чиновника Шевченковской РГА подозревают в переплате 1,8 млн гривен за ремонт школьных укрытий

Экс-чиновнику Шевченковской РГА сообщено о подозрении в служебной халатности.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура выдвинула подозрение бывшему руководителю инженерной группы управления образования Шевченковской районной государственной администрации в служебной халатности. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, в 2022-2023 годах управление образования Шевченковской РГА заключило с частным предприятием ряд договоров на ремонт укрытий в школах и детских садах района. Руководитель инженерной группы не проверил соответствие объемов и стоимости выполненных работ, что привело к значительным переплатам бюджетных средств.

В частности, за ремонт одного школьного укрытия переплатили почти 1,5 млн гривен, а по другому договору цена работ была завышена более чем на 325 тыс. гривен. В целом управление образования потеряло более 1,8 млн гривен из-за ненадлежащего контроля.

