Ексчиновника Шевченківської РДА підозрюють у переплаті 1,8 млн гривень за ремонт шкільних укриттів

Прокуратури висунули підозру колишньому керівнику інженерної групи управління освіти Шевченківської районної державної адміністрації у службовій недбалості. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Дії ексчиновника кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. За даними слідства, у 2022–2023 роках управління освіти Шевченківської РДА уклало з приватним підприємством низку договорів на ремонт укриттів у школах і дитячих садках району. Керівник інженерної групи не перевірив відповідність обсягів і вартості виконаних робіт, що призвело до значних переплат бюджетних коштів.

Зокрема, за ремонт одного шкільного укриття переплатили майже 1,5 млн гривень, а за іншим договором ціна робіт була завищена на понад 325 тис. гривень. Загалом управління освіти втратило понад 1,8 млн гривень через неналежний контроль.

