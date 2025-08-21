Оплата картой: какую дату считают доходом для ФЛП на общей системе

Стало известно, как определяется дата получения дохода физическими лицами-предпринимателями (ФЛП) на общей системе налогообложения в случае расчетов картой или другими способами. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Винницкой области.
Основные правила
Налоговая служба напоминает, что датой получения дохода для ФЛП считается:
Оплата картой — что важно знать
В случае оплаты товаров или услуг картой — как в магазине через банковский терминал, так и в интернет-магазине — доходом для ФЛП является вся сумма выручки, включая комиссию банка.
В то же время ключевым моментом для определения даты получения дохода является именно дата в фискальном (кассовом) чеке, который выдается во время расчета.
