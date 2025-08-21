Оплата картой: какую дату считают доходом для ФЛП на общей системе

Датой получения дохода в целях его налогообложения НДФЛ является дата, указанная в фискальном чеке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Стало известно, как определяется дата получения дохода физическими лицами-предпринимателями (ФЛП) на общей системе налогообложения в случае расчетов картой или другими способами. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Винницкой области.

Основные правила

Налоговая служба напоминает, что датой получения дохода для ФЛП считается:

дата фактического поступления средств на текущий счет (IBAN) или в кассу;

дата получения других компенсаций в случае неденежных расчетов;

дата, указанная в фискальном чеке, если расчет произошел через платежный терминал (POS) или интернет-эквайринг.

Оплата картой — что важно знать

В случае оплаты товаров или услуг картой — как в магазине через банковский терминал, так и в интернет-магазине — доходом для ФЛП является вся сумма выручки, включая комиссию банка.

В то же время ключевым моментом для определения даты получения дохода является именно дата в фискальном (кассовом) чеке, который выдается во время расчета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.