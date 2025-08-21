Оплата карткою: яку дату вважають доходом для ФОП на загальній системі

Датою отримання доходу з метою його оподаткування ПДФО є дата, зазначена у фіскальному чеку.

Стало відомо, як визначається дата отримання доходу фізичними особами-підприємцями (ФОП) на загальній системі оподаткування у разі розрахунків карткою чи іншими способами. Про це повідомляє Головне управління ДПС у Вінницькій області.

Основні правила

Податкова служба нагадує, що датою отримання доходу для ФОП вважається:

дата фактичного надходження коштів на поточний рахунок (IBAN) або у касу;

дата отримання інших компенсацій у разі негрошових розрахунків;

дата, зазначена у фіскальному чеку, якщо розрахунок відбувся через платіжний термінал (POS) чи інтернет-еквайринг.

Оплата карткою — що важливо знати

У разі оплати товарів або послуг карткою — як у магазині через банківський термінал, так і в інтернет-магазині — доходом для ФОП є вся сума виручки, включно з комісією банку.

Водночас ключовим моментом для визначення дати отримання доходу є саме дата у фіскальному (касовому) чеку, який видається під час розрахунку.

