Оплата карткою: яку дату вважають доходом для ФОП на загальній системі

09:47, 21 серпня 2025
Датою отримання доходу з метою його оподаткування ПДФО є дата, зазначена у фіскальному чеку.
Стало відомо, як визначається дата отримання доходу фізичними особами-підприємцями (ФОП) на загальній системі оподаткування у разі розрахунків карткою чи іншими способами. Про це повідомляє Головне управління ДПС у Вінницькій області.

Основні правила

Податкова служба нагадує, що датою отримання доходу для ФОП вважається:

  • дата фактичного надходження коштів на поточний рахунок (IBAN) або у касу;
  • дата отримання інших компенсацій у разі негрошових розрахунків;
  • дата, зазначена у фіскальному чеку, якщо розрахунок відбувся через платіжний термінал (POS) чи інтернет-еквайринг.

Оплата карткою — що важливо знати

У разі оплати товарів або послуг карткою — як у магазині через банківський термінал, так і в інтернет-магазині — доходом для ФОП є вся сума виручки, включно з комісією банку.

Водночас ключовим моментом для визначення дати отримання доходу є саме дата у фіскальному (касовому) чеку, який видається під час розрахунку.

