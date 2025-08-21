На Днепропетровщине командир роты потребовал ежемесячно 10 тысяч гривен за сокрытие СЗЧ

Разоблачили командира роты, требовавшего от подчиненных ежемесячно около 10 тысяч гривен за умолчание фактов самовольного оставления службы.

В Днепропетровской области задержали военнослужащего за вымогательство взяток у подчиненных за сокрытие фактов самовольного оставления службы. Об этом сообщает полиция региона.

Так, 52-летний командир роты батальона резерва одной из воинских частей области требовал около 10 тысяч гривен ежемесячно за то, чтобы не сообщать командованию о СЗЧ своих подчиненных.

Правоохранители установили, что 16 августа офицер отправил подчиненному сообщение с требованием перечислить 8 400 гривен из расчета 300 гривен в день за 28 дней СЗЧ и предоставил номер своей банковской карты.

Следователи задокументировали факт получения неправомерной выгоды и задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время обыска у фигуранта изъяли деньги, мобильный телефон, банковскую карту, на которую были зачислены деньги, и гранату РГН. Также изъят автомобиль.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Следственные действия продолжаются.

Фигуранту грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

