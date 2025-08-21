Практика судов
  1. В Украине

На Днепропетровщине командир роты потребовал ежемесячно 10 тысяч гривен за сокрытие СЗЧ

07:18, 21 августа 2025
Разоблачили командира роты, требовавшего от подчиненных ежемесячно около 10 тысяч гривен за умолчание фактов самовольного оставления службы.
На Днепропетровщине командир роты потребовал ежемесячно 10 тысяч гривен за сокрытие СЗЧ
Фото: Нацполиция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепропетровской области задержали военнослужащего за вымогательство взяток у подчиненных за сокрытие фактов самовольного оставления службы. Об этом сообщает полиция региона.

Так, 52-летний командир роты батальона резерва одной из воинских частей области требовал около 10 тысяч гривен ежемесячно за то, чтобы не сообщать командованию о СЗЧ своих подчиненных.

Правоохранители установили, что 16 августа офицер отправил подчиненному сообщение с требованием перечислить 8 400 гривен из расчета 300 гривен в день за 28 дней СЗЧ и предоставил номер своей банковской карты.

Следователи задокументировали факт получения неправомерной выгоды и задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время обыска у фигуранта изъяли деньги, мобильный телефон, банковскую карту, на которую были зачислены деньги, и гранату РГН. Также изъят автомобиль.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Следственные действия продолжаются.

Фигуранту грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция взятка военные военнослужащие военная служба СЗЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Судебно-юридическая газета» теперь представлена в экспертной группе при ВСК Верховной Рады по расследованию признаков коррупции в судах и правоохранительных органах

«Судебно-юридическая газета» теперь представлена в экспертной группе при ВСК Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти.

Верховный Суд сформулировал заключение, имеют ли право пересечь границу мужчины, чьи родственники погибли или пропали без вести во время мер по отражению вооруженной агрессии

В условиях военного положения ограничения права на выезд оправданы приоритетом публичного интереса и не являются произвольными — Верховный Суд.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении уважения к суду

Впрочем, изменения в КУоАП и УПК касаются не только повышения штрафов за неуважение к суду.

«Живые» очереди под ТЦК должны исчезнуть, будут электронные — Шмыгаль

Кабмин окончательно урегулировал электронные очереди в ТЦК — Денис Шмыгаль.

Максимально возможная стоимость служебных квартир для судей ВАКС составляет 4 млн гривен

Цены на служебную недвижимость для судей Антикоррупционного суда значительно выросли по сравнению с 2019 годом.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва