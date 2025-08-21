Практика судів
  1. В Україні

На Дніпропетровщині командир роти вимагав щомісяця 10 тисяч гривень за приховування СЗЧ

07:18, 21 серпня 2025
Викрили командира роти, який вимагав від підлеглих щомісяця близько 10 тисяч гривень за замовчування фактів самовільного залишення служби.
На Дніпропетровщині командир роти вимагав щомісяця 10 тисяч гривень за приховування СЗЧ
Фото: Нацполіція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Дніпропетровщині затримали військового на вимаганні від підлеглих хабарів за приховування фактів самовільного залишення служби. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, 52-річний командир роти батальйону резерву однієї з військових частин області вимагав близько 10 тисяч гривень щомісячно за те, щоб не повідомляти командування про СЗЧ своїх підлеглих.

Правоохоронці встановили, що 16 серпня офіцер надіслав підлеглому повідомлення з вимогою перерахувати 8 400 гривень з розрахунку 300 гривень на день за 28 днів СЗЧ та надав номер своєї банківської картки.

Слідчі задокументували факт отримання неправомірної вигоди та затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуку у фігуранта вилучили гроші, мобільний телефон, банківську картку, на яку було зараховано гроші, і гранату РГН. Також вилучено автомобіль.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Слідчі дії тривають.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади, з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція хабар військові військовослужбовці військова служба СЗЧ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поліція зможе примусово доставляти чиновників на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради

Також пропонується штрафувати посадовців до 17 тисяч грн за неявку на пленарне засідання Верховної Ради без поважних причин.

«Судово-юридична газета» тепер представлена в експертній групі при ТСК Верховної Ради щодо розслідування ознак корупції у судах та правоохоронних органах

«Судово-юридична газета» тепер представлена в експертній групі при ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади.

Верховний Суд сформулював висновок, чи мають право перетнути кордон чоловіки, чиї родичі загинули або пропали безвісти під час заходів з відсічі збройної агресії

В умовах воєнного стану обмеження права на виїзд виправдані пріоритетом публічного інтересу та не є свавільними – Верховний Суд.

Верховна Рада розгляне законопроект про забезпечення поваги до суду

Втім, зміни до КУпАП та КПК стосуються не лише підвищення штрафів за неповагу до суду.

«Живі» черги під ТЦК мають зникнути, будуть електронні – Шмигаль

Кабмін остаточно врегулював електронні черги у ТЦК – Денис Шмигаль.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва