На Дніпропетровщині командир роти вимагав щомісяця 10 тисяч гривень за приховування СЗЧ

Викрили командира роти, який вимагав від підлеглих щомісяця близько 10 тисяч гривень за замовчування фактів самовільного залишення служби.

На Дніпропетровщині затримали військового на вимаганні від підлеглих хабарів за приховування фактів самовільного залишення служби. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, 52-річний командир роти батальйону резерву однієї з військових частин області вимагав близько 10 тисяч гривень щомісячно за те, щоб не повідомляти командування про СЗЧ своїх підлеглих.

Правоохоронці встановили, що 16 серпня офіцер надіслав підлеглому повідомлення з вимогою перерахувати 8 400 гривень з розрахунку 300 гривень на день за 28 днів СЗЧ та надав номер своєї банківської картки.

Слідчі задокументували факт отримання неправомірної вигоди та затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуку у фігуранта вилучили гроші, мобільний телефон, банківську картку, на яку було зараховано гроші, і гранату РГН. Також вилучено автомобіль.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Слідчі дії тривають.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади, з конфіскацією майна.

