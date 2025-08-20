На трассе Киев – Чернигов грузовик решил «припарковаться» прямо в отбойник – фото

Во время осмотра алкотестер показал 2,68 промилле — более чем в 13 раз выше допустимой нормы.

Ночью около 3 часов на 24 км автодороги Киев — Чернигов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Man TGX. ДТП случилось на днях, сообщили в патрульной полиции.

По данным правоохранителей, водитель не следил за дорожной обстановкой, не соблюдал безопасный интервал и скорость, в результате чего наехал на металлический отбойник. К счастью, обошлось без пострадавших, однако грузовик и отбойник получили механические повреждения.

Правоохранители установили, что у водителя были признаки алкогольного опьянения. Во время осмотра алкотестер показал 2,68 промилле — более чем в 13 раз выше допустимой нормы. Водитель также отказался предоставить водительское удостоверение для проверки.

На мужчину составили протоколы по ст. 124 (нарушение ПДД, приведшее к ДТП) и ст. 130 ч. 1 (управление в состоянии опьянения) КоАП, а также вынесли постановление по ст. 126 ч. 1 (отказ от предоставления водительского удостоверения). Водителя отстранили от управления транспортным средством.

