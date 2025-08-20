На трасі Київ – Чернігів вантажівка вирішила «припаркуватися» прямо у відбійник – фото

Під час огляду алкотестер показав 2,68 проміле — більш ніж у 13 разів вище за допустиму норму.

Вночі близько 3-ї години на 24 км автодороги Київ — Чернігів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Man TGX. ДТП сталася на днях, розповіли у патрульній поліції.

За даними правоохоронців, водій не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечного інтервалу та швидкості, внаслідок чого наїхав на металевий відбійник. На щастя, обійшлося без постраждалих, проте вантажівка та відбійник отримали механічні пошкодження.

Правоохоронці встановили, що керманич мав ознаки алкогольного сп’яніння. Під час огляду алкотестер показав 2,68 проміле — більш ніж у 13 разів вище за допустиму норму. Водій також відмовився надати посвідчення для перевірки.

На чоловіка склали протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст. 130 ч. 1 (керування у стані сп’яніння) КУпАП, а також винесли постанову за ст. 126 ч. 1 (відмова від надання посвідчення водія). Водія відсторонили від керування транспортним засобом.

