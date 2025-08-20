За лето жара в Испании унесла жизни 2635 человек

Летняя жара в Испании стала фатальной для тысяч пожилых людей.

С 15 мая в Испании зафиксировано 2635 смертей, связанных с высокими температурами, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает larazon.es со ссылкой на данные Системы ежедневного мониторинга смертности (MoMo) Института Карлоса III.

Почти половина случаев (1149) пришлась на период жары с 3 по 18 августа. На Канарских островах за лето зарегистрировано 51 смерть, из них 15 – в августе и 36 – в июле.

Подавляющее большинство жертв – пожилые люди: 2529 человек были старше 65 лет, из них 2347 – старше 75 лет, а 1747 – старше 85 лет. По половому признаку среди умерших 1579 женщин и 1056 мужчин.

Эксперты отмечают, что рост количества смертей, связанных с жарой, на 40% по сравнению с прошлым годом (1856 случаев) свидетельствует об усилении влияния высоких температур на население Испании.

