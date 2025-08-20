Практика судів
За літо спека в Іспанії забрала життя 2635 людей

23:56, 20 серпня 2025
Літня спека в Іспанії стала фатальною для тисяч літніх людей.
За літо спека в Іспанії забрала життя 2635 людей
З 15 травня в Іспанії зафіксовано 2635 смертей, пов’язаних із високими температурами, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє larazon.es із посиланням на дані Системи щоденного моніторингу смертності (MoMo) Інституту Карлоса III.

Майже половина випадків (1149) припала на період спеки з 3 по 18 серпня. На Канарських островах за літо зареєстровано 51 смерть, із них 15 – у серпні та 36 – у липні.

Переважна більшість жертв – люди похилого віку: 2529 осіб були старшими за 65 років, з них 2347 – старшими за 75 років, а 1747 – старшими за 85 років. За статевою ознакою серед померлих 1579 жінок і 1056 чоловіків.

Експерти зазначають, що зростання кількості смертей, пов’язаних зі спекою, на 40% порівняно з минулим роком (1856 випадків) свідчить про посилення впливу високих температур на населення Іспанії.

Іспанія

