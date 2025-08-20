В Украине растет количество ДТП: специалисты говорят, что штрафы в 340 грн никого уже не пугают

Ежегодно в авариях гибнет более 3 тысяч человек, говорит заместитель главы Укртрансбезопасности.

Количество дорожно-транспортных происшествий в Украине достигло критического уровня и ежегодно увеличивается. Об этом заявил заместитель главы Укртрансбезопасности Евгений Зборовский во время круглого стола, пишет Укринформ.

По его словам, статистика аварийности имеет линейный и предсказуемый характер:

2023 год — 2 800 ДТП,

2024 год — 3 500 ДТП,

только за первый квартал 2025-го прогнозируется 3 600 ДТП.

Ежегодно в авариях гибнет более 3 тысяч человек. Зборовский подчеркнул, что трагедии на дорогах можно свести к нулю, приведя пример Хельсинки, где после введения ограничения скорости до 30 км/ч удалось избежать смертельных случаев.

«К сожалению, у нас война, и нам страшно от дронов и баллистики. Но на дорогах тоже гибнут тысячи людей, и чувство безопасности на дорогах на фоне войны притупляется, а количество жертв увеличивается», — отметил он.

Чиновник призвал к срочным изменениям в законодательстве, в частности к ужесточению ответственности за превышение скорости. Сейчас штраф в 340 грн, даже при систематических нарушениях, не имеет должного сдерживающего эффекта.

