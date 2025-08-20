Практика судів
  1. В Україні

В Україні зростає кількість ДТП: фахівці кажуть, що штрафи в 340 грн нікого уже не лякають

22:56, 20 серпня 2025
Щороку в аваріях гине понад 3 тисячі людей, каже заступник голови Укртрансбезпеки.
В Україні зростає кількість ДТП: фахівці кажуть, що штрафи в 340 грн нікого уже не лякають
Джерело фото: Ian Valerio / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні досягла критичного рівня і щороку зростає. Про це заявив заступник голови Укртрансбезпеки Євген Зборовський під час круглого столу, пише Укрінформ.

За його словами, статистика аварійності має лінійний і передбачуваний характер:

  • 2023 рік — 2 800 ДТП,
  • 2024 рік — 3 500 ДТП,
  • лише за перший квартал 2025-го прогнозується 3 600 ДТП.

Щороку в аваріях гине понад 3 тисячі людей. Зборовський підкреслив, що трагедії на дорогах можна звести до нуля, навівши приклад Гельсінкі, де після запровадження обмеження швидкості до 30 км/год вдалося уникнути смертельних випадків.

«На жаль, у нас війна, і нам страшно від дронів і балістики. Але на дорогах теж гинуть тисячі людей, і відчуття безпеки на дорогах на фоні війни притуплюється, а кількість жертв збільшується», — наголосив він.

Посадовець закликав до термінових змін у законодавстві, зокрема до посилення відповідальності за перевищення швидкості. Зараз штраф у 340 грн, навіть при систематичних порушеннях, не має належного стримувального ефекту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ДТП Україна штраф

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Живі» черги під ТЦК мають зникнути, будуть електронні – Шмигаль

Кабмін остаточно врегулював електронні черги у ТЦК – Денис Шмигаль.

Максимально можлива вартість службових квартир для суддів ВАКС складає 4 млн гривень

Ціни на службову нерухомість для суддів Антикорупційного суду значно зросли у порівнянні з 2019 роком.

Тепер 8 млрд грн можна спрямувати на підтримку Укрзалізниці – голова бюджетного комітету прокоментувала зміни до бюджету

Верховна Рада проголосувала за поповнення резервного фонду на 25,5 млрд грн на «непередбачувані» видатки, з яких 8 млрд грн можна буде спрямовані для підтримки Укрзалізниці – Роксолана Підласа.

Верховна Рада прийняла зміни до бюджету, збільшивши фінансування Мінцифри та резервного фонду

Парламент прийняв закон про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, збільшивши фінансування Мінцифри з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн.

Європейські лідери вважають, що мирні переговори проваляться, але будуть підігравати мирним зусиллям Трампа – Politico

План європейських лідерів полягає в тому, щоб підігравати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва