В Україні зростає кількість ДТП: фахівці кажуть, що штрафи в 340 грн нікого уже не лякають

Щороку в аваріях гине понад 3 тисячі людей, каже заступник голови Укртрансбезпеки.

Джерело фото: Ian Valerio / Unsplash

Кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні досягла критичного рівня і щороку зростає. Про це заявив заступник голови Укртрансбезпеки Євген Зборовський під час круглого столу, пише Укрінформ.

За його словами, статистика аварійності має лінійний і передбачуваний характер:

2023 рік — 2 800 ДТП,

2024 рік — 3 500 ДТП,

лише за перший квартал 2025-го прогнозується 3 600 ДТП.

Щороку в аваріях гине понад 3 тисячі людей. Зборовський підкреслив, що трагедії на дорогах можна звести до нуля, навівши приклад Гельсінкі, де після запровадження обмеження швидкості до 30 км/год вдалося уникнути смертельних випадків.

«На жаль, у нас війна, і нам страшно від дронів і балістики. Але на дорогах теж гинуть тисячі людей, і відчуття безпеки на дорогах на фоні війни притуплюється, а кількість жертв збільшується», — наголосив він.

Посадовець закликав до термінових змін у законодавстві, зокрема до посилення відповідальності за перевищення швидкості. Зараз штраф у 340 грн, навіть при систематичних порушеннях, не має належного стримувального ефекту.

