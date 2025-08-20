В Україні зростає кількість ДТП: фахівці кажуть, що штрафи в 340 грн нікого уже не лякають

Кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні досягла критичного рівня і щороку зростає. Про це заявив заступник голови Укртрансбезпеки Євген Зборовський під час круглого столу, пише Укрінформ.
За його словами, статистика аварійності має лінійний і передбачуваний характер:
Щороку в аваріях гине понад 3 тисячі людей. Зборовський підкреслив, що трагедії на дорогах можна звести до нуля, навівши приклад Гельсінкі, де після запровадження обмеження швидкості до 30 км/год вдалося уникнути смертельних випадків.
«На жаль, у нас війна, і нам страшно від дронів і балістики. Але на дорогах теж гинуть тисячі людей, і відчуття безпеки на дорогах на фоні війни притуплюється, а кількість жертв збільшується», — наголосив він.
Посадовець закликав до термінових змін у законодавстві, зокрема до посилення відповідальності за перевищення швидкості. Зараз штраф у 340 грн, навіть при систематичних порушеннях, не має належного стримувального ефекту.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.