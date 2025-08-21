Львов пережил ракетно-дроновый удар: повреждены дома, есть погибший

Есть раненые и погибший в результате обстрела Львова.

В ночь на 21 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Во Львов летели и дроны, и ракеты. По предварительным данным, в результате комбинированного удара один человек погиб, двое получили ранения. Об этом сообщили в Львовской ОВА.

Мэр Андрей Садовый отметил, что взрывной волной повреждены десятки домов.

На местах работают спасатели.

Напомним, что в Мукачево Закарпатской области в результате ракетного удара 12 человек получили ранения.

