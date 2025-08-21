Практика судів
  1. В Україні

Львів пережив ракетно-дроновий удар: пошкоджені будинки, є загиблий

08:18, 21 серпня 2025
Є поранені та загиблий внаслідок обстрілу Львова.
Львів пережив ракетно-дроновий удар: пошкоджені будинки, є загиблий
Фото: Андрій Садовий
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 21 серпня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. На Львів летіли і дрони, і ракети. За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару одна людина загинула, дві отримали поранення. Про це повідомили у Львівській ОВА.

Міський голова Андрій Садовий зазначив, що вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків.

На місцях працюють рятувальники.

Нагадаємо, що у Мукачеві Закарпатської області внаслідок ракетного удару 12 людей отримали поранення. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Львів

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поліція зможе примусово доставляти чиновників на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради

Також пропонується штрафувати посадовців до 17 тисяч грн за неявку на пленарне засідання Верховної Ради без поважних причин.

«Судово-юридична газета» тепер представлена в експертній групі при ТСК Верховної Ради щодо розслідування ознак корупції у судах та правоохоронних органах

«Судово-юридична газета» тепер представлена в експертній групі при ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади.

Верховний Суд сформулював висновок, чи мають право перетнути кордон чоловіки, чиї родичі загинули або пропали безвісти під час заходів з відсічі збройної агресії

В умовах воєнного стану обмеження права на виїзд виправдані пріоритетом публічного інтересу та не є свавільними – Верховний Суд.

Верховна Рада розгляне законопроект про забезпечення поваги до суду

Втім, зміни до КУпАП та КПК стосуються не лише підвищення штрафів за неповагу до суду.

«Живі» черги під ТЦК мають зникнути, будуть електронні – Шмигаль

Кабмін остаточно врегулював електронні черги у ТЦК – Денис Шмигаль.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва