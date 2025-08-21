Львів пережив ракетно-дроновий удар: пошкоджені будинки, є загиблий

Є поранені та загиблий внаслідок обстрілу Львова.

Фото: Андрій Садовий

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 21 серпня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. На Львів летіли і дрони, і ракети. За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару одна людина загинула, дві отримали поранення. Про це повідомили у Львівській ОВА.

Міський голова Андрій Садовий зазначив, що вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків.

На місцях працюють рятувальники.

Нагадаємо, що у Мукачеві Закарпатської області внаслідок ракетного удару 12 людей отримали поранення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.