Как правильно оформить несовершеннолетнего работника: в Гоструда напомнили нюансы

Информацию о работнике, не достигшем 18-летнего возраста, следует отдельно фиксировать в Журнале учета работников с указанием даты рождения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вовлечение в трудовые отношения лиц, не достигших совершеннолетия, имеет ряд особенностей и ограничений, установленных законодательством. ГНС в Киевской области отмечает, что оформление трудовых отношений с несовершеннолетними работниками должно осуществляться в соответствии с законодательством, в том числе с учетом налоговых требований.

Согласно действующему законодательству после издания приказа о принятии на работу несовершеннолетнего работника до начала работы работника по заключенному трудовому договору (фактического исполнения работником трудовых обязанностей), работодатель обязан сообщить об этом Государственной налоговой службе Украины по установленной форме.

Уведомление подается в электронном или бумажном виде вместе с копией в электронной форме, а данные о работнике вносятся в Реестр застрахованных лиц.

Уточнение для работодателей по учету несовершеннолетних работников

Информацию о работнике, не достигшем 18-летнего возраста, необходимо отдельно фиксировать в Журнале учета работников, обязательно с указанием даты рождения.

Особенности налогообложения доходов несовершеннолетних

Доходы, полученные несовершеннолетними в пределах трудовых отношений, облагаются налогом на общих основаниях. В то же время, при наличии оснований и соблюдения условий, работники до 18 лет могут иметь право на налоговую социальную льготу в соответствии со ст. 169 НКУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.