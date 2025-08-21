Як правильно оформити неповнолітнього працівника: у Держпраці нагадали нюанси

Інформацію про працівника, який не досяг 18-річного віку, слід окремо фіксувати в Журналі обліку працівників із зазначенням дати народження.

Залучення до трудових відносин осіб, які не досягли повноліття, має низку особливостей та обмежень, встановлених законодавством. ДПС у Київській області зазначає, що оформлення трудових відносин з неповнолітніми працівниками має здійснюватися відповідно до законодавства, зокрема й з урахуванням податкових вимог.

Згідно з чинним законодавством, після видання наказу про прийняття на роботу неповнолітнього працівника до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором (фактичного виконання працівником трудових обов’язків), роботодавець зобов’язаний повідомити про це Державну податкову службу України за встановленою формою.

Повідомлення подається в електронному або паперовому вигляді разом з копією в електронній формі, а дані про працівника вносяться до Реєстру застрахованих осіб.

Уточнення для роботодавців щодо обліку неповнолітніх працівників

Інформацію про працівника, який не досяг 18-річного віку, необхідно окремо фіксувати в Журналі обліку працівників, обов’язково із зазначенням дати народження.

Особливості оподаткування доходів неповнолітніх

Доходи, отримані неповнолітніми в межах трудових відносин, оподатковуються на загальних підставах. У той же час, у разі наявності підстав та дотримання умов, працівники до 18 років можуть мати право на податкову соціальну пільгу відповідно до ст. 169 ПКУ.

