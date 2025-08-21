Одессит за 8 тысяч гривен предлагал незаконный выезд мужчин в Молдову

Фигурант пообещал одному из «клиентов» довезти его до границы на автомобиле и указать пеший маршрут в Молдову вне пограничного контроля.

Правоохранители задержали 43-летнего жителя Одессы, который организовывал незаконную переправку украинцев через границу в Молдову. Об этом сообщает полиция региона.

Отмечается, что одессит в сговоре с пока не установленным сообщником искал через мессенджеры военнообязанных мужчин, желавших выехать из Украины, и предлагал им помощь. Стоимость «услуг» он оценил в 8000 гривен.

Правоохранители задокументировали момент, когда подозреваемый пообещал одному из «клиентов» довезти его к границе на автомобиле и указать пеший маршрут в Молдову мимо пограничных нарядов.

В одном из населенных пунктов Подольского района мужчина получил 4200 гривен залога, после чего был задержан. У него изъяли деньги, мобильный телефон и транспортное средство, на которые суд наложил арест.

Следователи инкриминируют ему незаконную переправку лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

За это предусмотрено до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 302 тыс. 800 грн. Досудебное расследование продолжается.

