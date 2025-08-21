Практика судів
Одесит за 8 тисяч гривень пропонував незаконний виїзд чоловіків до Молдови

13:04, 21 серпня 2025
Фігурант пообіцяв одному з «клієнтів» довезти його до кордону автомобілем і вказати піший маршрут до Молдови поза прикордонним контролем.
Правоохоронці затримали 43-річного жителя Одеси, який організовував незаконне переправлення українців через кордон до Молдови. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується, що одесит у змові з поки що невстановленим спільником шукав через месенджери військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли виїхати з України, і пропонував їм допомогу. Вартість «послуг» він оцінив у 8000 гривень.

Правоохоронці задокументували момент, коли підозрюваний пообіцяв одному з «клієнтів» довезти його до кордону автомобілем і вказати піший маршрут у Молдову повз прикордонні наряди.

В одному з населених пунктів Подільського району чоловік отримав 4200 гривень завдатку, після чого його затримали. У нього вилучили гроші, мобільний телефон та транспортний засіб, на які суд наклав арешт.

Слідчі інкримінують йому незаконне переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

За це передбачено до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 302 тис. 800 грн. Досудове розслідування триває.

